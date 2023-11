Nella serata di sabato 4 novembre, a Terracina, nella località di Frasso, lungo la SS 699 "Frosinone-Mare", una pattuglia del N.O.R. - Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Terracina ha effettuato un controllo sulla circolazione stradale di un'auto, con a bordo due persone, proveniente dalla zona di Frosinone. Nonostante le forti piogge in corso, la vettura stava viaggiando a una velocità molto elevata, richiamando l'attenzione dei militari operanti.

Durante il controllo il passeggero, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Così con l'assistenza di una pattuglia in servizio presso la stazione di Priverno, la perquisizione è stata estesa anche al veicolo, di proprietà del conducente. Tra alcune borse contenenti attrezzi da lavoro, i militari hanno scoperto 400 grammi di eroina, suddivisa in due ovuli da 200 grammi ciascuno, e alcune cartucce per fucile, detenute illegalmente poiché entrambi gli occupanti non erano in possesso di un idoneo titolo di polizia.

La perquisizione si è estesa anche presso l'abitazione del conducente, dove sono stati trovati ulteriori 21 grammi di "cocaina", suddivisi in tre ovuli, altre cartucce per fucile e 1.150 Euro in denaro contante, ritenuto dai militari provento di attività di spaccio. Tutto è stato posto sotto sequestro.

Entrambi gli uomini, che non avevano precedenti penali e risultavano parenti, sono stati dichiarati in stato di arresto per complicità nella detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dovranno anche rispondere di "detenzione illegale di munizioni" e "possesso ingiustificato di strumenti atti a offendere".

Ferma restando la presunzione di innocenza ex art 115 bis cpp., su disposizione del PM di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari si sono rapportati in stretta sinergia, i due uomini sono stati associati presso la Casa Circondariale di Latina, in attesa della convalida del provvedimento.