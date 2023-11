Nei giorni scorsi l'Autorità Amministrativa Comunale ha disposto la chiusura di un Parco acquatico ubicato nel territorio della provincia di Latina, avviato in assenza di autorizzazione al funzionamento dell'impianto anche con riguardo ai locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. L'episodio scaturisce a seguito di pregressa segnalazione dei Carabinieri del NAS di Latina, a conclusione di un'ispezione eseguita nell'ambito della campagna denominata "Estate Tranquilla 2023", finalizzata a tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto della qualità e della sicurezza dei servizi offerti durante il periodo vacanziero e turistico.

