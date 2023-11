Durante la scorsa notte, i Carabinieri della locale Stazione e dell'Aliquota Radiomobile del NORM del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, coadiuvati da una Squadra dei Vigili del Fuoco di Latina, sono intervenuti in località Giulianello del Comune di Cori, per il danneggiamento e conseguente incendio di un distributore automatico di sigarette. Il pronto intervento dei militari e dei Vigili del Fuoco ha limitato i danni al self service. Sono in corso accertamenti.