Ancora un sospetto avvelenamento di gatti. Questa volta è successo nel piazzale della stazione ferroviaria di Minturno- Scauri, dove alcuni esemplari vengono accuditi da volontari, che si stanno interessando per predisporre una colonia, così come già esiste in altre zone del territorio comunale.

Ieri mattina la brutta sorpresa, con un gatto morto fatto ritrovare all'interno di un piccolo rifugio allestito dagli amatori della specie. In quella piccola casetta chi li accudisce poneva una ciotola con i croccantini, ma qualcuno, ieri mattina, ha ritenuto togliere la ciotola e metterci il gatto morto.

E' stato subito avvisato l'ufficio competente della Asl, il cui personale ha preso in custodia l'animale, che ora sarà sottoposto ad una perizia, per avere la conferma di un eventuale avvelenamento. Va sottolineato che in quel rifugio dello scalo ferroviario i volontari dell'associazione ADA, incaricata dal Comune di Minturno, hanno già provveduto a sterilizzare cinque femmine adulte e salvati cinque gattini, di cui due erano di sesso femminile. Nella casetta della stazione ferroviaria trovano rifugio tanti gatti adulti e di taglia media maschi, ma le femmine sono state tutte sterilizzate.

Un episodio che ripropone il tema dei sospetti avvelenamenti, che, però, in questo caso ha fatto registrare fortunatamente un solo caso. Ora si attendono solo i risultati dell'esame autoptico a cui sarà sottoposto il gatto ritrovato morto ieri mattina.