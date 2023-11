Erano da poco trascorse le undici di ieri mattina quando al centro di Minturno si è udita una forte esplosione, causata dal non perfetto funzionamento di una caldaia. Si sono vissuti minuti di paura per un'esplosione che non si riusciva a capire cosa fosse successo, sino all'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco. Fortunatamente non c'è stato alcun danno a persone e cose, visto che è rimasta danneggiata solo la caldaia, tra l'altro impiantato nel gennaio scorso.

L'episodio si è verificato in via Luigi Cadorna, a poca distanza da piazza Annunziata, al civico undici. Al piano terra di una palazzina di cinque appartamenti c'è un alloggio che è occupata solo per pochi periodi dell'anno dai proprietari. Ieri mattina sono tornati nell'appartamento, dotato di una caldaia impiantata a gennaio. Hanno aperto l'acqua calda e dopo pochi minuti c'è stata l'esplosione. Dal vicino stadio Caracciolo Carafa- Rolando Conte dove era in corso la partita di calcio della squadra locale, sono stati diversi gli spettatori che sono usciti per capire cosa fosse successo. Fortunatamente non c'erano state conseguenze, se non la distruzione di una caldaia difettosa, come hanno accertato i vigili del fuoco di Castelforte e i carabinieri di Minturno.