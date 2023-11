Un volo di sette, otto metri, è costato la vita a un uomo di 40 anni residente a Terracina, al confine con San Felice Circeo. L'uomo, ieri mattina, era salito su un pino nella sua proprietà per prendere delle pigne e, forse per il cedimento di un ramo, è finito violentemente a terra davanti agli occhi della fidanzata. E' stata proprio la donna, una volta presa coscienza della gravità delle condizioni del compagno, a telefonare agli operatori del 118 che senza perdere tempo hanno subito inviato sul posto un'eliambulanza. Immobilizzato l'uomo su una barella, i soccorritori hanno raggiunto l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove il 40enne è stato immediatamente lasciato in mano ai medici del pronto soccorso.