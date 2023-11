Anche Minturno sarà interessata dall'esercitazione nazionale sul rischio maremoto prevista per questa mattina. Ieri il Comune aurunco ha emesso un avviso alla cittadinanza, avvertita di quanto sta avvenendo oggi dalle ore 8,30 alle 13.

Un'esercitazione disposta dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nell'ambito del "Piano Regionale per il Rischio Maremoto". Nei pressi della scuola secondaria di primo grado, Angelo De Santis, stamattina saranno attivati degli allarmi sonori, connessi all'esercitazione in atto nell'istituto di Marina di Minturno. Come è noto il Comune del sud pontino è stato il primo in Italia ad aderire al programma tsunami ready dell'Unesco, che aiuta le comunità a farsi trovare pronte in caso di maremoto.

La possibilità che un maremoto possa colpire le coste italiane, secondo gli esperti, aumenterà notevolmente negli anni. Sulla costa sono sistemati i cartelloni che indicano le vie di fuga. Infatti si sollecita l'allontanamento immediato dalla zona costiera e di raggiungere la zona più elevata. L'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, coordina tutto il progetto, a cui hanno aderito anche il Comune calabrese di Palmi e quello siciliano di Pachino, in provincia di Siracusa.