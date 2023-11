Due caprette del Laghetto Granieri di Nettuno sono state uccise, a quanto pare addirittura a colpi di pistola. E' proprio così. Sembra, dalle prime testimonianze, che a rendersi colpevole di questo gesto sia stato un uomo: avrebbe sparato da distanza molto ravvicinata non lasciando scampo agli animali. Una delle due caprette è stata gettata in acqua già morta, mentre l'altra è stata portata via dall'uomo stesso.



Il Laghetto Granieri è un'area verde molto apprezzata dalla comunità e non solo. Si trova all'interno del bosco del Foglino. Un'oasi naturale dove i visitatori passeggiando sulle sponde del lago, possono ammirare le varie specie animali. Il parco è situato a 1 km dal mare e 2 km dal centro cittadino di Nettuno, ideale per turisti di passaggio e comitive. Offre ristorazione, aree bimbi, noleggio canoe aree barbecue e un ampio parcheggio. Tra gli eventi diurni: fiere, mostre d'arte varie. Gare di pesca sportiva e manifestazioni sportive in genere. Il Laghetto Granieri è quindi uno spazio polivalente immerso nella natura dove ogni attività è suggestiva grazie alla cornice naturalistica dove il parco è inserito. Un'oasi di tranquillità molto frequentata da grandi e piccoli. Soprattutto i bambini riescono a divertirsi anche grazie alla presenza degli animali.