Nel tardo pomeriggio di ieri, un giovane di 11 anni è stato coinvolto in un incidente nel centro di Cisterna. Il minorenne era a bordo del suo monopattino quando è entrato in collisione con un'Audi A3 in transito presso l'incrocio tra via Manzoni e corso della Repubblica.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18, quando il giovane è improvvisamente entrato in collisione con la parte anteriore dell'utilitaria tedesca. L'impatto è stato così violento da causare una caduta rovinosa del giovane, che ha lamentato forti dolori immediatamente dopo la collisione. Fortunatamente, alcuni passanti presenti sulla scena sono stati testimoni dell'accaduto e hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza. In breve tempo, un'ambulanza è giunta sul luogo dell'incidente per prestare soccorso al giovane ferito. Il personale sanitario dopo aver valutato lo stato fisico dell'11enne ha deciso di trasferirlo in codice giallo presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Sul luogo dell'incidente sono giunte anche due pattuglie della Polizia Locale, che hanno avuto il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e di gestire la viabilità circostante. Il traffico è ritornato alla normalità poco prima l'ora di cena.