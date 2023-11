I Carabinieri sventano un furto nel nuovo negozio Action del centro commerciale di Sermoneta. Era trascorsa da poco la mezzanotte quando dei ladri hanno tentato d'introdursi all'interno dello Shopping Center Sermoneta.

Nella domenica che aveva visto un discreto afflusso di clienti, forse qualcuno ha pensato di poter fare un doppio bottino, ma fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, non è andata così. Sembra che poco dopo la mezzanotte ignoti abbiano tentato di introdursi all'interno di un nuovo esercizio commerciale, forzando le porte esterne. Il nuovo negozio, Action aperto di recente, al posto di un precedente magazzino in cui fino ad un anno fa si vendevano soprattutto elettrodomestici, deve aver suscitato la curiosità di molti e forse proprio quel movimento deve aver solleticato l'idea dei ladri, di andargli a fare una visita notturna. L'ampia superficie del negozio infatti, è stracolma di oggetti da regalo, casalinghi, e una considerevole fascia di prodotti ad uso casalingo. Potrebbe essere stata proprio la consistenza dell'allestimento a rendere appetibile la preda nel tentativo di fare bottino della merce. E chissà se i ladri hanno anche affidato la loro sorte alla pioggia battente. In ogni caso chi ha tentato d'introdursi dal retro del centro commerciale, non ha fatto i conti con chi li stava osservando e, per prima cosa, avendo intuito lo strano movimento alle spalle del centro commerciale, ha avvisato la locale stazione dei Carabinieri di Sermoneta. I malviventi sono però riusciti a sfuggire alla cattura, prima che gli uomini guidati dal comandante Antonio Vicidomini, riuscissero ad afferrarli. Sull'episodio sono in corso accurate indagini che verranno effettuate anche con l'ausilio dell'osservazione dei fotogrammi delle telecamere, di cui l'intero territorio di Sermoneta, centro commerciale a parte, è opportunamente dotato.