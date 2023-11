Nella mattina odierna, i militari della Stazione Carabinieri di Sperlonga hanno arrestato un uomo del luogo in ottemperanza a un'ordinanza emessa dalla Procura di Latina. L'uomo è stato arrestato perché deve scontare una pena residua di 10 mesi e 11 giorni di reclusione per il reato di atti persecutori. Il provvedimento emanato è relativo a eventi che si sono verificati il 2 luglio scorso nei confronti della compagna dell'odierno arrestato.

