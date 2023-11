I militari della Tenenza dei carabinieri di Gaeta, a seguito di mirata attività investigativa scaturita dalla denuncia di una persona offesa, un uomo di 48 anni residente a Gaeta, hanno deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria di Cassino un uomo di 47 anni incensurato, per il reato di truffa. L'uomo, sfruttando la propria qualifica di operatore turistico, aveva indotto la vittima a consegnargli la somma di 4.800 euro, promettendogli un viaggio all'estero da svolgere insieme alla sua famiglia negli Stati Uniti durante l'estate scorsa, ma tale viaggio non si è mai concretizzato.