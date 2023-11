Continuano i servizi straordinari di controllo pianificati dalla Prefettura di Latina, nell'ambito del progetto "Alto Impatto", con il coinvolgimento di tutte le forze di polizia. Nel pomeriggio di oggi personale di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Questura, sono tornate a presidiare i quartieri Q4 e Q5 con lo scopo a garantire un durevole effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali in questo capoluogo, anche sulla base di una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini.

Le pattuglie della Polizia intervenute con Squadra Volante, Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, Reparto Prevenzione Crimine Lazio e Unità Cinofile di Nettuno, d'intesa con le altre Forze di polizia, hanno effettuato specifiche attività di controllo. Per l'occasione sono stati effettuati posti di controllo a pettine che hanno consentito di identificare 179 persone, oltre 30 delle quali con pregiudizi di polizia e controllare 152 veicoli.



Nell'ambito delle attività correlate al controllo degli stranieri presenti sul territorio, sono state controllate dieci persone, una delle quali è risultata irregolare e per questo destinataria dell'ordine di allontanamento dal territorio italiano. Nell'ambito dei controlli, il personale specializzato della Squadra Polizia Amministrativa ha poi provveduto alla verifica di quattro esercizi pubblici della zona, senza rilevare irregolarità.

Sono state inoltre effettuate perquisizioni domiciliari, alla ricerca di armi e droga, controlli a persone ristrette agli arresti domiciliari, e sono state elevate dodici contestazioni per violazioni al codice della strada con i contestuali sequestri amministrativi di due veicoli.

Nel complesso l'operazione, condotta in piena sinergia tra le diverse forze di polizia, nel quadro delle attività coordinate poste in essere sotto l'egida della Prefettura di Latina, punta a garantire un più mirato e profondo controllo del territorio, setacciando interi quartieri del capoluogo.