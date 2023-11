Bloccato da condizionanti situazioni di salute che ne hanno impedito la presenza in occasione dell'interrogatorio di garanzia, è stato sentito ieri dal Gip del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone il 77enne gestore del locale "Il sentiero" di Monte San Biagio le cui presunte attività di favoreggiamento della prostituzione e di sfruttamento di questa pratica avevano procurato all'indagato il provvedimento degli arresti domiciliari, in una vicenda che aveva pure visto una donna e un uomo raggiunti dall'obbligo di firma.

In base alle dichiarazioni rese dal 77enne che respinge anche l'accusa che nel suo locale un uomo si stato oggetto di circonvenzione al punto da elargire 15.000 euro a una non meglio definita conoscenza femminile, "Il sentiero" era un luogo dove ci si ritrovava per dare un senso al tempo libero dei suoi frequentatori i quali, tra l'ascolto della musica e la consumazione di bevande, avrebbero anche avuto esperienze di scambio delle donne, anche coniugate con loro, con cui si accompagnavano.