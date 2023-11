Al culmine dell'ennesima lite, aveva spinto la compagna facendola rotolare giù per le scale. E forse proprio questo gesto di estrema violenza ha fatto capire alla vittima che forse era arrivato il momento di chiedere aiuto.

Nella mattinata di ieri, presso il tribunale di Latina, un 45enne residente a Cisterna è comparso davanti al giudice Giuseppe Molfese per rispondere delle gravi accuse di maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex compagna. Una vicenda dai contorni forti che riporta ancora una volta all'attenzione pubblica il problema della violenza domestica. Tutto è cominciato lo scorso ottobre, quando l'uomo classe 1978 è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento alla donna, in seguito a una serie di episodi violenti. L''ex compagna aveva deciso di denunciare il partner dopo essere stata vittima dell'ennesima aggressione consumata in casa, che ha avuto gravi conseguenze. In seguito all'ultimo episodio di violenza, la donna è stata soccorsa in ospedale, dove i medici le hanno refertato ben otto giorni di prognosi.



Secondo quanto raccontato dalla vittima alle forze dell'ordine, la situazione si era fatta insostenibile. Nell'ultimo episodio, il 45enne, forse sotto l'influenza dell'alcol, ha minacciato prima la sua ex compagna di morte, per poi passare ai fatti e aggredirla fisicamente.