Angelo Gentile continua a negare di aver ucciso Pietro Caprio, l'insegnante in servizio presso la scuola «Sebastiani» di Minturno. Ieri dopo il lungo interrogatorio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere l'anziano ex operaio di Cellole ha detto di non sapere nulla del delitto, pur avendo ammesso di conoscere la vittima e di avere avuto dei debiti con lui. In considerazione dell'età, 82 anni, il giudice delle indagini preliminari, Vecchiarelli, ha concesso gli arresti domiciliari in accoglimento dell'istanza di attenuazione della misura restrittiva avanzata dal difensore, l'avvocato Gabriele Gallo del foro di Santa Maria Capua Vetere.

Per ora dunque Angelo Gentile resta indagato per omicidio volontario e distruzione di cadavere in considerazione delle prove fin qui raccolte dai carabinieri di Sessa Aurunca. In specie le immagini della videosorveglianza del Comune di Cellole da cui si vedono le auto della vittima e del presunto omicida entrare in una radura in località Pantano nel primo pomeriggio di venerdì 3 novembre. Caprio era scomparso dalla mattina del 3. E' stata una guardia venatoria in pensione a dare per primo l'allarme, il giorno dopo.

Ciò ha consentito che ci fosse il ritrovamento del cadavere di Pietro Caprio all'interno della sua auto, quasi completamente distrutta dalle fiamme. E' cominciata così sabato 4 novembre nel tardo pomeriggio la storia di un omicidio a tinte fosche che si ipotizza sia stato scatenato da un debito. Un prestito che la vittima aveva fatto molto tempo fa all'uomo che secondo la Procura è il suo assassino, ossia Angelo Gentile, in carcere dalla serata di domenica perché a casa aveva due fucili compatibili con il colpo di arma da fuoco che ha ucciso Caprio.