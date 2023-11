Incidente in via Genio Civile, due persone finiscono al pronto soccorso. Uno scontro tra due auto si è verificato oggi intorno alle 14.00 in via Genio Civile, all'altezza del bar-ristorante il Casolare e dello svincolo per la Pontina. Coinvolte una Hyundai con a bordo tre persone e una Citreon con al volante una ragazza, nell'impatto sono rimaste ferite due delle persone sulla Hyundai che sono trasportate al pronto soccorso ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto sono interventi gli agenti della polizia locale di Aprilia che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.