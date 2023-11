Nella mattinata di oggi, Carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Latina hanno notificato, un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla Procura della Repubblica di Latina, ai danni di una 29 enne pontina, ritenuta gravemente indiziata di aver violato il domicilio di una privata abitazione occupandola con il proprio nucleo familiare contro la volontà del legittimo proprietario.

L'attività di indagine, eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo sotto la direzione della Procura pontina, ha consentito di dimostrare come la donna, da oltre 10 anni, avesse occupato furtivamente l'abitazione del reale proprietario contro la sua volontà e lasciando a quest'ultimo, per timore di conseguenze personali, anche l'incombenza di provvedere agli oneri condominiali e delle relative utenze abitative. Il procedimento versa in fase cautelare, con la conseguenza che per il sottoposto alla misura vige il principio di presunzione di innocenza.