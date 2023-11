Nel pomeriggio odierno, in Aprilia, quartiere Toscanini, nell'ambito della prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti particolarmente avvertito in quest'area, personale della Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, all'interno del Parco della Comunità Europea (area di ritrovo e socializzazione frequentata principalmente da adolescenti e famiglie con bambini) ha rinvenuto numerose dosi di sostanza stupefacente, dal peso complessivo di gr.124,00 tra cocaina e hashish. Nei prossimi giorni verranno intensificati i controlli, in particolar modo nei pressi degli Istituti scolastici e parchi pubblici, fornendo una risposta concreta di sicurezza e prossimità alla cittadinanza.