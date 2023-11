I Carabinieri di Formia, a seguito di mirata attività investigativa scaturita dalla denuncia della vittima, hanno denunciato un uomo di 45 anni di origini romane, già gravato da precedenti di polizia, che mediante artifizi e raggiri era riuscito ad attivare l'emissione dell'energia elettrica a favore del proprio ristorante, sito nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma, intestando la fornitura all'inconsapevole vittima cl. 1978 residente a Formia. L'uomo è stato segnalato alla competente A.G. di Roma per i reati di sostituzione di persona e truffa.

