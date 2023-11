I Carabinieri della Tenenza di Gaeta, a seguito degli arresti in flagranza di reato operati lo scorso settembre 2023 nei confronti di due soggetti, di cui un minore, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale, proponevano la misura di prevenzione dell'Avviso Orale nei confronti dei medesimi che, accolta dalla Questura di Latina, veniva notificata dagli stessi militari dell'Arma. Il provvedimento è volto a prevenire l'ulteriore commissione di delitti da parte dei sottoposti che, in caso di recidiva, riscuoterebbero un provvedimento maggiormente afflittivo della libertà personale. Inoltre, per il minore, la misura è scaturita grazie all'applicazione del recente Decreto Legge nr. 123 art. 5 del 15.09.2023 c.d. "Decreto Caivano" e rimarrà efficace sino alla data di raggiungimento della maggiore età.