Si è messa in moto la macchina dei soccorsi, ieri pomeriggio, quando i condomini di un palazzo di via Saffi hanno contattato i numeri d'emergenza perché da diversi giorni non vedevano più una loro vicina, ma sentivano il suo cane abbaiare dall'interno dell'appartamento. Nel timore che fosse successo qualcosa alla proprietaria di casa, ma anche nell'eventualità che l'animale non avesse cibo a sufficienza, è intervenuta la Polizia Locale che ha attivato l'intervento dei Vigili del Fuoco per l'accesso forzoso all'abitazione.

Quindi i soccorritori sono intervenuti con una squadra e l'autoscala che hanno utilizzato per raggiungere l'appartamento al quarto piano dello stabile e accedere al balcone, da dove poi hanno forzato una finestra per entrare nella casa. La verifiche compiute con la Polizia Locale, hanno consentito di accertare che la donna non era nell'alloggio, ma aveva abbandonato la cagnetta al proprio destino, oltretutto in una casa mantenuta in condizioni pessime. L'animale era piuttosto provato, ma è stato affidato in tempo al servizio di assistenza veterinaria in regime di sequestro, mentre l'abitazione è stata chiusa in sicurezza e la posizione della proprietaria è al vaglio per le responsabilità del caso.