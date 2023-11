Era accusato di aver rubato prosciutti, culatelli, lonze, confezioni di lardo di Colonnata e altri insaccati per un importo totale di 1000 euro. Era a bordo di un'auto inseguita dalla Polizia e gli agenti - per fermare il veicolo su cui c'erano anche i complici - avevano sparato dei colpi di pistola alle gomme della vettura a scopo intimidatorio. Un uomo di 32 anni è stato condannato ieri dal gup del Tribunale Mario La Rosa alla pena di due anni e quattro mesi. Doveva rispondere del reato di furto. Ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, un giudizio previsto dal codice che prevede la riduzione di un terzo della pena. In Tribunale si è svolto il processo nei confronti di B.D., queste le sue iniziali, difeso dall'avvocato Luigi Di Mambro. In base a quanto ipotizzato si era reso responsabile insieme ai complici che non sono stati identificati, di un furto in un magazzino alla periferia di Latina. I fatti erano avvenuti lo scorso aprile.

La Polizia teneva sotto controllo una vettura sospettata di essere utilizzata per dei colpi in abitazioni e negozi, dopo l'ultimo raid (in un magazzino sulla Migliara 45 a Borgo San Michele) era scattato un inseguimento. Il conducente aveva tentato di investire gli agenti in borghese e i poliziotti avevano sparato alle gomme dell'auto. Nel corso dell'operazione era stato fermato il 32enne che durante l'interrogatorio davanti al gip Giuseppe Molfese, aveva sostenuto di aver rubato per necessità e per la fame.