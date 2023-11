Era accusato di aver rubato in un negozio a Latina. Era scappato sui tetti, era caduto e aveva riportato diverse fratture alle gambe. Alla fine per lui, un 37enne di origine romena, erano scattate le manette con l'accusa di furto aggravato.



In Tribunale a Latina era iniziato il processo e ieri - dopo che sono stati citati anche alcuni testimoni, (tra cui un agente che era intervenuto) - la vicenda è finita.

Il processo si è concluso con una mancata procedibilità per mancanza di querela della parte offesa. L'imputato era ritenuto il presunto responsabile del reato di furto aggravato, la sentenza è «sfumata» per l'entrata in vigore della riforma Cartabia che prevede in questo caso la querela della parte offesa.



Se prima il furto era procedibile d'ufficio, con la nuova riforma è procedibile a querela di parte e non essendo stata presentata entro il termine di novanta giorni sulla vicenda è calato il sipario.

E' quello che ha deciso ieri il giudice monocratico del Tribunale di Latina nel corso dell'ultimo atto del dibattimento. L'uomo era difeso dall'avvocato Roberto D'Arcangelo. I fatti contestati erano avvenuti nell'agosto del 2017 quando il ladro, insieme ad alcuni complici, aveva preso di mira il negozio di occhiali Lodi Optic di piazza Moro di Latina. Quella notte era scattato l'allarme alla polizia ed erano intervenute immediatamente le pattuglie della Squadra Volante che avevano fatto saltare il piano della banda.