Elicotteri in volo e volanti dei carabinieri in azione, con l'ausilio di unità cinofile arrivate dalla capitale, per un'operazione che questa mattina ha portato a due arresti ad Aprilia. I militari hanno dato esecuzione alle misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Latina che riguardano l'accusa nei confronti di due uomini per spaccio di sostanze stupefacenti e, per uno dei due, anche contraffazione di valori bollati. Il tutto al culmine di una serrata indagini scaturita in seguito a due omicidi avvenuti nel 2020.