Si è fermato. Ha aiutato la donna ad uscire dalla vettura. Nel frattempo iniziavano ad arrivare i primi soccorritori. Ed è proprio sfruttando la concitazione del momento, la necessità di mettere in sicurezza i conducenti delle tre vetture coinvolte in un incidente avvenuto ieri mattina poco dopo le 8 lungo la via Pontina che quell'uomo avrebbe derubato la donna che si era fermato ad aiutare.



Tutto è iniziato pochi istanti dopo il violento tamponamento a catena avvenuto nei pressi dello svincolo per Casalazzara, al confine tra i territori di Aprilia e Ardea, in direzione della Capitale. Tre le auto coinvolte di cui una è finita sottosopra. La donna al volante di un'altra vettura, sotto shock, si è vista aiutare da un uomo fermatosi apposta. E' uscita dall'abitacolo e ha atteso l'arrivo delle prime ambulanze.



Non ha probabilmente fatto troppo caso a cosa il suo primo soccorritore stesse facendo poco dopo. Nè sembra si accorta di nulla al momento in cui lui è andato via, solo quando sono giunti gli agenti della Polizia stradale di Aprilia per mettere in sicurezza la zona ed effettuare i rilievi ha capito cosa fosse successo. Si è infatti trovata la borsa aperta e il portafogli sparito.

Derubata dal suo soccorritore.



Gli agenti che nel frattempo avevano chiuso la corsia nord della Pontina per i rilievi e la successiva rimozione delle vetture incidentate, hanno quindi ricevuto la formale denuncia della donna per il furto. Non è al momento dato sapere se, come sembra, il sospetto fosse un motociclista, né il modello della due ruote.