Incidente su via Litoranea, auto impatta contro un daino. E' quanto accaduto mercoledì sera non lontano da uno degli ingressi alla città. Un uomo stava procedendo da Latina in direzione Sabaudia quando improvvisamente un esemplare di daino ha attraversato la strada saltando in mezzo alla carreggiata non dalla foresta demaniale ma dalle campagne. L'impatto è stato inevitabile nonostante l'auto procedesse a velocità ridotta, fattore che ha permesso al conducente di evitare in parte l'animale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sabaudia per i rilievi. Il conducente è fortunatamente rimasto illeso, il daino ha raggiunto la foresta demaniale chiaramente spaventato a seguito dell'impatto.

Consistenti invece i danni alla macchina, circa 4mila euro da una prima stima. Anche questo incidente potrebbe avere come esito quello di un contenzioso. Il titolare dell'auto sta infatti procedendo, assistito da un legale, alla messa in mora degli Enti di competenza per ciò che concerne la fauna selvatica che possono essere chiamati in causa quando si verificano incidenti o danneggiamenti. Un iter spesso non semplice da seguire. Il problema degli incidenti provocati dall'attraversamento della fauna selvatica sono oggetto di polemiche da anni. Spesso a contribuire è anche l'alta velocità dei mezzi in transito, cosa non accaduta in quest'ultimo caso tanto che il daino è riuscito a scappare dopo l'urto. In altri casì però gli automobilisti hanno riportato oltre che danni ai mezzi anche lesioni gravi. Non sempre inoltre è stato possibile ottenere i risarcimenti.