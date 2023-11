Nella mattinata odierna, in Aprilia, nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti particolarmente avvertito in quest'area, personale della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, sorprendeva, all'interno di un parco cittadino, una persona 82enne, che veniva trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente, più la somma di 350 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione estesa all'abitazione dell'anziano signore, permetteva di rinvenire complessivamente 21.89 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e 5.65 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il predetto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.