Nel corso dell'operazione un giovane, maggiorenne, è stato segnalato alla Prefettura di Latina per la violazione amministrativa concernente il possesso di piccole quantità di sostanza stupefacente per uso personale.

Le attività, su richiesta dei rispettivi Dirigenti scolastici, sono state poste in essere effettuando sopralluoghi a campione con l'ausilio del cane antidroga sia nelle aree comuni degli istituti, sia all'interno delle singole aule segnalate dal personale scolastico con la finalità di accertare eventuale violazioni della normativa del Testo Unico degli stupefacenti.

In particolare le attività, congiuntamente svolte da personale delle Volanti e della divisione Anticrimine della Questura, con ausilio di una pattuglia del reparto cinofili di Nettuno, hanno riguardato tre istituti scolastici di secondo grado del capoluogo Pontino.

