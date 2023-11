Nuovi controlli nel corso del pomeriggio al quartiere Nicolosi. Gli accertamenti svolti da Carabinieri, Questura e Guardia di Finanza sono stati svolti nell'ambito del servizio Alto Impatto che da giorni viene svolto in più zone del capoluogo. Controlli antidroga, nelle attività commerciali, per la sicurezza stradale di questo e non solo si stanno occupando le forze dell'ordine al lavoro. In base ai primi dati forniti dalla Guardia di Finanza per ciò che concerne gli accertamenti sono stati controllati 32 soggetti, 10 autoveicoli, 9 esercizi commerciali riscontrando in questi ultimi 4 violazioni di natura fiscali e 1 una violazione in materia di lavoro sommerso c.d. in nero.