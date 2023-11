Due piazze di spaccio con tanti elementi di connessione quelle scoperte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina coordinato dal tenente colonnello Antonio De Lise che stavano indagando su due omicidi: quello di Erik D'Arienzo (trovato in fin di vita nei pressi della Pontina il 30 agosto 2020 morì cinque giorni dopo il ricovero), figlio del noto Ermanno D'Arienzo detto "Topolino" sospettato di essere l'autore del secondo assassinio, quello di Fabrizio Moretto freddato nei pressi della sua abitazione nel dicembre dello stesso anno. E a pochi giorni da questo secondo delitto consumatosi il 20 dicembre, gli investigatori che tenevano sotto strettissimo controllo i due gruppi antagonisti, hanno documentato la "visita" a casa dei D'Arienzo di un parente della madre, Antonio Arena, soggetto particolarmente noto ad Aprilia dove vive e dove era anche finito in una maxi operazione dell'antidroga - per cui venne assolto. Arena è sospettato di spaccio. E con lui anche Michele uno dei due figli (l'altro è stato condannato per l'omicidio dell'allora suocero di De Rossi a Campoleone).



Seguendone i movimenti da due anni a questa parte, gli investigatori hanno così anche scoperto chi fosse il fornitore di Arena e chi lo aiutasse nell'attività illecita di smercio di cocaina e hascisc.

L'indagine infatti, conta ben 10 indagati. Alcuni del gruppo apriliano, altri come ad esempio Cristina Giudici con Benito Federici attivi sul capoluogo pontino. L'attività di indagine ha portato a confermare ancora una volta gli stretti legami tra Aprilia e Latina nel mercato delle droghe. I bracci destri di Arena invece, per gli inquirenti sono oltre al figlio Michele di 54 anni (il padre ha 20 anni di più) Elvis Locatusu romeno di 52 anni, e Francesco Perria di 44 anni. Tranne quest'ultimo che vive a Pomezia, gli altri sono tutti apriliani.