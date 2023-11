Nella mattina dell'8 novembre u.s. presso il Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, si è svolta una cerimonia in occasione del congedo del Lgt Antonio De Cristofaro il quale ha lasciato il servizio attivo dopo oltre 41 anni, di cui 20 al servizio della Comunità apriliana. Alla presenza del Comandante Ten. Col. Paolo Guida, hanno partecipato diversi colleghi dell'intero Reparto Territoriale. Significativo è stato il momento della consegna della targa ricordo da parte del figlio Vincenzo, anch'esso appartenente all'Arma dei Carabinieri con il grado di Maresciallo.

