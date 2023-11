E' morta a 54 anni Giovanna Flori, storica commerciante del centro di Latina. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore e commozione. I funerali si svolgeranno domani 13 novembre alle 15 nella chiesa di San Luca a Latina. Giovanna dal 1988 era titolare insieme al fratello Andrea del negozio Flori Gioielli in corso Matteotti.

E' stata una donna sempre molto attiva e impegnata in diverse iniziative culturali, sociali e benefiche che hanno animato la città. Era una persona curiosa e dinamica Ha partecipato con il Soroptimist alla raccolta di fondi per la realizzazione di iniziative a favore delle donne e per la lotta contro i tumori, una malattia contro cui ha lottato per diversi anni con grande forza. Lascia il marito, il figlio e il fratello.