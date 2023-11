Il 62enne Giovanni Fettuccia di Pofi ha perso la vita in modo tragico durante una battuta di caccia a Roccasecca dei Volsci. Dopo avere abbattuto tre cinghiali, la squadra si era rifugiata vicino alle macchine per ripararsi dalla pioggia. Mentre mangiavano, Fettuccia è scivolato lungo un dirupo e ha perso la vita a causa delle ferite riportate, soprattutto a livello dell'arcata dell'orbita oculare. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, la posizione impervia ha reso difficile il recupero del corpo, richiedendo l'uso di un elicottero dei Vigili del Fuoco. Il sindaco di Roccasecca dei Volsci e quello di Pofi sono giunti sul luogo, mentre la moglie della vittima è stata consolata dagli altri cacciatori. La giornata di caccia, inizialmente positiva, si è trasformata in una tragedia improvvisa.

