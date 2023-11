Un brutto episodio di vandalismo è accaduto nelle scorse ore nel quartiere di Sciangai. Qualcuno ha staccato e portato via la targa dell'associazione Sostegno donna. A darne notizia è stata una delle responsabili con un post sui social: «Qualcuno ha tagliato la nostra targa fuori all'ingresso del centro. Non si è staccata e non è caduta, perché non ci sono i resti delle fascette. Reputo deplorevole questo gesto da incivili da chiunque esso sia». La targa come raccontano dall'associazione era un omaggio di Amedeo Sciotti, figlio d'arte, in quanto il papà Enzo è conosciuto al mondo come il "maestro delle locandine del cinema".

«Questa associazione ce la siamo sudata, non permetto a nessuno gesti di tale entità. La targa ci era stata regalata gentilmente dal signor Amedeo Sciotti per l'inizio della nostra attività». Nonostante questa azione, l'associazione non si è persa d'animo provvedendo subito alla sostituzione: «Non mi perdo d'animo, tanto che ora c'è un'altra targa seppur ben diversa da quella donata».