Travolto sulla Variante Appia Formia-Garigliano da un tir diretto a Napoli. Così è morto Ruslan Protas, un operaio ventiduenne con genitori ucraini, ma italiano a tutti gli effetti: era nato il 17 marzo del 2001 a Sessa Aurunca ed era residente a Scauri da tantissimi anni. Il giovane si trovava in sella ad una mountain bike, in compagnia di un amico (anche lui su una bicicletta). Un tir, condotto da un 33enne di Napoli, lo ha investito. L'autista del camion ha chiamato il numero di emergenza affermando di aver urtato qualcosa, o qualcuno, ma senza rendersi conto di ciò che era realmente accaduto. Il giovane Ruslan Protas è morto sul colpo, illeso l'amico.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli