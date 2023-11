Tragica scoperta questa mattina a Sermoneta, precisamente in via Dormigliosa, dove è stato rinvenuto il cadavere di una persona straniera, di circa 30 anni. L'intervento del personale dell'Arma della locale stazione e della sezione operativa del reparto territoriale di Aprilia, unitamente al supporto del 118, ha portato alla scoperta del corpo in un luogo isolato del comune lepino, avviando immediatamente le indagini per comprendere le circostanze che hanno causato la morte del cittadino straniero. I militari hanno prontamente isolato la scena, preservando ogni possibile prova e avviando un'indagine immediata per fare luce su quanto accaduto. E secondo le prime informazioni emerse, si sospetta la presenza di una ferita da taglio al collo.