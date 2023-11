Un grave incidente stradale si è registrato nelle prime ore del mattino di oggi all'incrocio tra strada Epitaffio e la statale Appia, alle porte di Latina Scalo. In circostanze al vaglio della Polizia Locale del capoluogo pontino, una Fiat Punto e un furgone sono entrati in collisione tra loro e in seguito all'urto il veicolo commerciale si è ribaltato, fermandosi su un fianco. In tutto quattro i feriti che hanno richiesto i soccorsi del pronto intervento sanitario per il trasporto presso l'ospedale Santa Maria Goretti, tre dei quali con l'urgenza riservata ai codici rossi: uno di questi è stato ricoverato con prognosi riservata dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una grave lesione interna.

Non sono mancati i disagi per la viabilità anche perché, sebbene l'incidente si sia verificato alle 4 circa, non c'erano in servizio pattuglie della Polizia Stradale che potessero rilevare il sinistro ed è stato necessario che il personale della Squadra Volante presidiasse i veicoli fino all'alba, quando è intervenuta la Polizia Locale, poco dopo le 7. Una circostanza ancora troppo frequente perché la Polstrada della sezione di Latina si trova a vivere una carenza di personale senza precedenti che consente a malapena di predisporre qualche pattuglia per i servizi di controllo mirati, mentre l'opera di potenziamento della Polizia Locale, da parte del Comune di Latina, ancora alle battute iniziali dopo anni di pensionamenti che non sono stati fronteggiati col necessario turn over, non consente ancora di istituire i turni serali e notturni.