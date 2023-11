Al momento, le forze dell'ordine stanno conducendo attività d'indagine mirate a ricostruire gli avvenimenti che hanno portato a questa drammatica situazione. Il nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Latina, è al lavoro per fare luce sui dettagli circostanti questa tragica vicenda

I carabinieri della stazione di Borgo Grappa e della sezione operativa della compagnia di Latina sono intervenuti in località Bella Farnia a seguito a un'aggressione subita da un cittadino di nazionalità indiana. Purtroppo, l'uomo è deceduto a causa delle ferite riportate.

