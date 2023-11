L'11 novembre 2023, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, impegnati nei controlli del fine settimana per la cosiddetta "movida", procedevano al controllo di un motociclista di 58 anni, residente ad Aprilia. Questi è stato trovato in possesso di 0,7 grammi di sostanza stupefacente, tipo cocaina, con targa contraffatta sul suo motoveicolo e senza copertura assicurativa. Il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Il prevenuto è stato segnalato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90 e denunciato per falsità materiale commessa da privato nell'uso di atto falso.