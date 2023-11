L'altra notte, nel sito dismesso della ex Dogana in via Enna, si è verificata un'aggressione violenta nei confronti di un immigrato di origini indiane. Il 118 è stato chiamato per soccorso, e il ferito è stato trasferito in condizioni gravi all'ospedale Goretti di Latina. Sul luogo sono intervenuti anche i militari della Sezione Radiomobile e della Stazione. Si sospetta che l'uomo sia stato picchiato brutalmente, forse con una spranga, e un giovane senza fissa dimora, possibilmente originario del Nord Africa, è stato sospettato di essere l'aggressore, ma il fermo non è confermato. Le indagini sono in corso nel massimo riserbo, e si ipotizza un possibile movente legato a una discussione, una rapina, un regolamento di conti o problemi legati all'uso dei locali nel sito dismesso. Si attende la versione della vittima per comprendere meglio la dinamica dell'aggressione. Nel frattempo, si sta considerando la messa in sicurezza del sito, noto per essere frequentato da senzatetto e come luogo di smaltimento di rifiuti.

