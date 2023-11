Gli agenti della Polizia Locale di Latina hanno eseguito un sequestro probatorio presso una falegnameria nella periferia della città, dove erano stati illegalmente accatastati rifiuti di vario genere, inclusi alcuni classificati come speciali. Il titolare dell'attività è stato denunciato in stato di libertà. L'operazione è stata condotta dal Nucleo di polizia giudiziaria specializzato in reati ambientali. Durante le verifiche di segnalazioni, gli agenti hanno individuato cumuli di rifiuti nel piazzale della falegnameria, rifiuti provenienti dalla lavorazione dell'azienda, compresi vecchi arredi ed elettrodomestici esausti. L'accertamento della Polizia Locale ha rivelato uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti, configurando una chiara violazione delle leggi ambientali. Il sequestro è ora soggetto alla convalida dell'autorità giudiziaria, mentre il titolare dell'azienda è stato denunciato nell'ambito dell'inchiesta. Verifiche sono state condotte anche sulla tipologia di lavorazione nel capannone e sulla regolarità delle licenze artigianali.