Tre persone sono state denunciate in relazione alla morte di un cane trovato sulla spiaggia di Anzio. Dopo l'intervento delle Guardie zoofile Le Aquile, del Commissariato di polizia e del veterinario della Asl, il titolare del cane, collegato a un allevamento abusivo, e una donna a cui era stato dato in custodia l'animale sono stati denunciati per maltrattamento e occultamento del corpo del cane. La terza denuncia riguarda il medico veterinario che aveva certificato la morte naturale del cane, il cui documento è risultato non veritiero. Il cane, una femmina di bulldog incinta, è stato trovato morto con segni evidenti di maltrattamento sulla spiaggia di Anzio. La scoperta è stata fatta da un passante che ha chiamato le Guardie zoofile Le Aquile. Il corpo del cane era all'interno di un sacco. Le indagini hanno rivelato il collegamento dell'animale a un allevamento abusivo precedentemente sequestrato.