Le misure cautelari personali e reali sono finalizzate non solo a reprimere l'attività criminale ma anche a colpire il patrimonio dei criminali coinvolti.

La collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia sottolinea l'importanza di un approccio sinergico nella lotta contro le attività illecite. Le prime fasi dell'operazione hanno già portato a risultati significativi, evidenziando l'efficacia delle strategie adottate dalle forze dell'ordine nel contrastare il crimine organizzato. Durante le perquisizioni un soggetto è stato tratto in arresto poiché trovato in possesso di circa un chilo e mezzo di hashish, 30 grammi di cocaina e chetamina. Nelle abitazioni di due destinatari di misure cautelari sono stati trovati un fucile e del munizionamento, tutto sequestrato.

Ventisette persone sono state destinatarie di custodia cautelare in carcere, una agli arresti domiciliari, due obblighi di presentazione alla p.g., e un destinatario della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale.

Nelle prime ore di stamane, la Polizia di Stato ha messo in atto una vasta operazione antidroga nel basso litorale romano, mirata a contrastare l'attività di due pericolosi gruppi criminali operanti tra Pomezia e Nettuno. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, dimostrando un impegno congiunto delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

