Il campo da rugby di via della Meccanica è stato nuovamente preso di mira dai ladri durante il fine settimana. Tra sabato e domenica notte, ignoti hanno compiuto un raid nel noto impianto sportivo "Rodari", gestito dalla società Aprilia Rugby. Durante il furto, è stata danneggiata la rete e divelta la porta del bar interno utilizzato per il "terzo tempo" associativo. Una volta dentro, i malviventi hanno rubato una televisione dalla club house, due casse altoparlanti e hanno svuotato i frigoriferi del bar, portando via lattine di cola e bottiglie di birra.

Il raid non si è limitato solo al bar, ma i ladri sono entrati anche nel container utilizzato come segreteria dalla società, tentando di smurare la grata. Gli atti vandalici e i furti sono stati scoperti la mattina successiva dai dirigenti dell'Aprilia Rugby, provocando sconcerto e desolazione.

Questo non è il primo episodio del genere al campo Gianni Rodari; è già la terza volta negli ultimi anni che l'impianto sportivo è stato oggetto di furti e vandalismo. Tuttavia, questa volta il colpo è particolarmente duro per l'associazione sportiva, stimando un danno di migliaia di euro tra i materiali trafugati e gli infissi distrutti. Il presidente dell'associazione, Alessandro Martino, ha espresso la frustrazione e il dolore dei volontari, sottolineando l'importanza di continuare nonostante le difficoltà. Le forze dell'ordine sono state informate dell'episodio, e nonostante il duro colpo, l'Aprilia Rugby è determinata a proseguire la propria missione di offrire ai giovani la possibilità di praticare lo sport