Un furgone è andato a fuoco nell'area di sosta di Campoverde, causando paura questa mattina nel borgo alle porte di Aprilia. Le fiamme hanno distrutto completamente un furgone parcheggiato nell'area di sosta. Sul luogo dell'incidente sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, poiché le fiamme, alimentate sia dal carburante che dall'olio riversato sulla strada, hanno impegnato per diversi minuti le squadre antincendio. Per fortuna, al momento non si segnalano feriti.