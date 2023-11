Cronaca Feste finite tragicamente nel sangue, ci sono tre fermi A Bella Farnia, i carabinieri hanno sottoposto a fermo due cittadini indiani per l'aggressione mortale, mentre a Sermoneta fermo per un nigeriano per la morte del connazionale

Nella scorsa notte, le forze dell'ordine del Comando Provinciale di Latina hanno condotto due distinti interventi a Latina e Sermoneta, sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Latina. Le operazioni hanno portato al fermo di due cittadini indiani, fortemente sospettati di aver commesso l'omicidio di un connazionale a Sabaudia, e all'esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Procura pontina nei confronti di un cittadino nigeriano, gravemente indiziato dell'omicidio di un connazionale a Sermoneta.

Le indagini, condotte con celerità dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, con il supporto della Compagnia di Latina e del Reparto Territoriale di Aprilia, sono state coordinate dalla Procura di Latina. Gli sforzi investigativi sono scaturiti da due omicidi avvenuti nella notte del 13 novembre 2023, uno a Bella Farnia di Sabaudia, all'interno di una residenza condivisa dai protagonisti, e l'altro a Sermoneta, durante una festa privata presso un'abitazione.

Attualmente, il procedimento è in fase cautelare, e pertanto si applica il principio di presunzione di innocenza per gli indagati.

