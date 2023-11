I Carabinieri della Stazione di Itri, su disposizione della Centrale Operativa del Comando Compagnia CC di Formia ed in ausilio al Comando dei Vigili del Fuoco di Formia, sono intervenuti nell'ambito delle ricerche di un uomo di origine tedesca e una donna di origine bulgara che si erano dispersi sul monte Redentore di Formia.

La coppia stessa aveva richiesto l'intervento dei soccorsi poiché si era avventurata all'interno della zona boschiva del parco dei Monti Aurunci per un'escursione a piedi, non riuscendo più a far ritorno alle principali arterie stradali. Il tempestivo intervento del personale Arma e dei Vigili del Fuoco, reso difficoltoso anche dall'assenza di campo per le comunicazioni telefoniche con le persone ricercate, permetteva di scongiurare più gravi conseguenze per le stesse, ritrovate infatti, a seguito di tali concitati momenti, in stato confusionale e privi di forze;