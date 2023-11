La Stazione dei Carabinieri di Ponza ha ospitato presso la propria sede gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie "Cavatella" e "Santa Maria" dell'Istituto Comprensivo "Carlo Pisacane" di Ponza, accompagnati dai loro docenti, per una visita programmata nell'ambito del contributo dell'Arma dei Carabinieri alla formazione della "Cultura della Legalità". Agli alunni sono stati mostrati gli uffici del Comando Stazione, i mezzi in utilizzo, nonché il battello in propria dotazione. Si è inoltre discusso su vari temi attuali ed inerenti alla legalità su cui riflettere, in particolare : la guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e le sue conseguenze; il senso del limite, il significato delle regole, l'importanza della legge.

Il dialogo con gli alunni si è realizzato attraverso il raffronto con situazioni tipiche del quotidiano (uso degli smartphone, frequentazione della rete e dei social network, comportamenti a rischio in ordine alle dipendenze, casi di sopraffazione) in un clima di dialogo e di libero scambio di idee. Prendendo spunto da alcuni fatti di cronaca di violenza da parte delle baby gang su coetanei più deboli si è affrontato anche il tema del bullismo e dell'omertà. L'incontro in parola rientra nell'ottica di un'interazione proficua fra Scuola e Arma dei Carabinieri (nella duplice veste di operatrice della sicurezza ma anche di educatrice) ritenuta componente imprescindibile per creare la giusta alchimia nel processo di sviluppo del senso civico delle future generazioni al fine di supportare tutte le figure che vivono la crisi educativa in prima persona. Alle scolaresche, al termine della visita, sono stati consegnati alcuni gadget con il logo "Carabinieri", in ricordo della piacevole giornata trascorsa insieme.