E' finito con due medici condannati a quattro mesi con la sospensione della pena e con l'assoluzione degli altri tre camici bianchi.

Erano tutti imputati nell'inchiesta condotta dalla Procura relativa alla morte di un paziente deceduto al Santa Maria Goretti. Il processo che si è svolto ieri in Tribunale - davanti al giudice per l'udienza preliminare Giuseppe Molfese - è stato lungo e nel corso delle udienze sono state depositate complessivamente sette perizie. Il reato ipotizzato nei confronti degli imputati era quello di omicidio colposo per la morte di un paziente di 81 anni di Latina, deceduto nel dicembre del 2018.

Il magistrato ha letto la sentenza e ha disposto anche la condanna al risarcimento dei danni alla parte civile. Per gli altri è arrivata l'assoluzione (avevano scelto il rito abbreviato, un giudizio previsto dal codice che prevede la riduzione di un terzo della pena), per non aver commesso il fatto. Tra le fonti di prova raccolte, oltre alla denuncia presentata dai familiari anche la consulenza tecnica del medico legale e l'informativa inviata in Procura dove era stata ricostruita tutta la vicenda.

I fatti contestati sono avvenuti alla fine del 2018. Le accuse ipotizzate dal pm inquirente Giuseppe Bontempo, hanno portato sul registro degli indagati alcuni professionisti che secondo l'accusa hanno omesso - di fronte alla sintomatologia dell'anziano - di compiere alcuni accertamenti per la diagnosi di ulcera. Dopo la denuncia dei familiari era scattata l'inchiesta. I medici erano in servizio all'Icot.